Dünyaca ünlü dolandırıcı Anna Sorokin’den NFT hamlesi

Kendini Alman bir mirasçı olarak tanıtan Anna Sorokin, New York sosyetesini dolandırdığı için ceza aldıktan sonra şimdi de NFT serisi yayınlıyor.

Sozcu.com.tr

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Dizilere konu olan dolandırıcılık hikâyesiyle dikkat çeken Anna Sorokin, hâlâ New York eyaletinin dışında hapiste ve onu ülkeden temelli atabilecek sınır dışı edilme davasıyla ilgili bir karar bekliyor. Sorokin, karar beklerken de boş durmuyor ve son girişimini duyuruyor.

Dünyaca ünlü dolandırıcı bu defa da “Anna’yı Yeniden Keşfetmek” adını verdiği bir NFT serisi yayınlıyor. NFT serisinde; erişim kartları, üzerlerinde karikatürlerle yer alıyor. Ayrıca Sorokin’in kendisinin çizdiği kişisel eskizlere de erişilebiliyor.

NFT’ler sahiplerine Sorokin ile bire bir görüşme ayrıcalığı verecek ve üç ultra nadir platin baskı NFT sahibi, yüz yüze tanışma ve kişisel bir paket alma fırsatı elde edecek.

“YASAL BİR GİRİŞİM”

Sorokin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bunu, izleyicilerimle doğrudan bağlantı kurmak ve şimdiye kadar büyük ölçüde kontrolümün dışında olan anlatının sorumluluğunu üstlenmek için bir fırsat olarak görüyorum. NFT topluluğuna katılmaktan ve sanatçıların, yaratıcıların hayran kitleleriyle etkileşim biçimindeki değişime katkıda bulunmaktan çok heyecanlıyım. Yeni ve yenilikçi bir şeyin parçası olmak harika bir duygu. Kendi hikayemin büyük bir kısmı kuralları çiğnemek ve statükoyu sorgulamakla ilgili. Yolculuğumun bu yeni bölümünde sesimi olumlu ve yasal bir amaç için kullanmayı umuyorum.”

Son zamanlarda dolandırıcı sanatçı, hapishanedeki çalışmalarından bazılarını sergilemek için New York City’nin popüler otelinde bir sanat sergisine ev sahipliği yaptı.

Anna Sorokin’i konu alan Netflix dizisi Inventing Anna, tüm dünyada yüksek izlenme oranlarıyla da dikkat çekmişti.

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