Dünyada Omicron kabusu büyüyor

Dünyada toplam Covid-19 vaka sayısı 300 milyonu aşarken, Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının üst üste rekor kırması ülkeleri alarm durumuna geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarındaki artış endişe yaratmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 300 milyonu aştığı bildirildi.

Fransa merkezli AFP haber ajansının haberine göre, son 7 günde 34 ülkede haftalık vaka sayısı rekor kırdı.

Hindistan'da vaka sayısı son 7 ayın en üst seviyesine yükseldi. Ülkede bugün 142 bine yakın yeni Covid vakası görülürken 285 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede Covid kaynaklı ölüm sayısı 483.463'e, toplam vaka sayısıysa 35,37 milyona yükseldi.

ABD'de Omicron nedeniyle vaka sayıları hızla artarken küçük çocuklarda hastaneye kaldırılma oranlarının rekor kırması endişe yarattı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochelle Walensky, bu durumun Omicron kaynaklı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Meksika'da, yeni vaka sayısının hızla artmasının ardından Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Ülkede 28 bin yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Ülkede Merck’in Covid hapına acil kullanım izni verildi.

Yeni Covid vaka sayısının yüzde 65 arttığı Kanada'da Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, sağlık sisteminin çökmemesi için Omicron'la mücadelede daha fazla çaba harcanması gerektiğini belirtti.

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