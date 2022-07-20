Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye’nin pozisyonu değişti

Her yıl hazırlanan "Dünyanın en güçlü pasaportları" listesinin güncel versiyonu yayınlandı... Pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülke sayılarına göre sıralanan listede Türkiye'nin durumu da değişti.

Sozcu.com.tr

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Henley & Partners isimli Londra merkezli danışmanlık şirketinin her yıl hazırladığı Henley Pasaport Endeksi’nin güncel verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Her yıl hazırlanan ve merakla beklenen listede sıralamada dikkat çekici değişlikler de yaşandı…

Vize istenmeden seyahat imkanı sağlama kriterini baz alarak hazırlanan listede Japonya, Singapur ve Güney Kore en güçlü pasaportlara sahip olan ülkeler olarak öne çıktı. Covid-19 salgını öncesinde Avrupa ülkeleri tarafından domine edilen listede böylelikle Asya ülkeleri öne çıkmayı başardı.

Sıralamada bu üç Asya ülkesini Almanya, İspanya, Finlandiya ve İtalya izlerken Türkiye ise sıralamada 54’üncü oldu. 110 ülkeye vizesiz girme imkanı sağlayan Türk pasaportu için bu sayı bu yıl da değişmezken geçen seneki sıralamada 57’nci olduğu da görülüyor.

Ukrayna’ya saldırarak büyük tepki toplayan ve yaptırım üstüne yaptırım uygulanan Rusya’nın pasaportu ise 50’nci sırada yer aldı.

Dünyanın en işlevsiz pasaportu olarak ise Afganistan pasaportu listeye girdi. Afganistan pasaportuna sahip olanlar sadece 27 ülkeye giriş yapabiliyor.

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