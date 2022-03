Dünyanın en uzun uçuşu… Türkiye üzerinden de geçecek

Cathay Pacific Airways Ltd., Rus hava sahasından kaçınmak için New York-Hong Kong arasındaki rotasını yeniden şekillendirdi. Yeni rotasıyla Cathay uçuşu, dünyanın en uzun ticari yolcu uçuşunu gerçekleştirecek.

Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri dünya pek çok alanda etkilenmeye devam ediyor. En çok etkilenenlerden biri de seyahatler oldu. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle hava sahalarının kapatılması pek çok uçuş rotasını uzattı.

Özellikle çoğu Asya havayolu şirketi, Rus hava sahasının etrafından dolaşmak için rotalarını yeniden çiziyor. Cathay Pacific Airways Ltd. de mesafe olarak dünyanın en uzun ticari yolcu uçuşu olacak şekilde, rotasını şekillendirdi.

17 SAAT SÜRMESİ PLANLANIYOR

Cathay uçuş personeline gönderilen bir nota göre; havayolu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan Atlantik Okyanusu, Birleşik Krallık, Güney Avrupa ve Orta Asya üzerinden uçmayı planlıyor. FlightRadar24 verilerine göre, 16.618 kilometrelik mesafe yaklaşık 17 saat sürecek. Uçuşun Türkiye üzerinden de geçebileceği düşünülüyor.

Cathay’dan bir sözcü, “Potansiyel olaylar veya senaryolar için her zaman acil durum yönlendirmeleri yapıyoruz. Transatlantik seçeneği, uçuş süresinin 16 ila 17 saat arasında olması için yılın bu zamanındaki güçlü mevsimsel rüzgârlara dayanıyor ve böylece onu Trans-Pasifik rotasında daha elverişli hale getiriyor” dedi.

Cathay, yeni rota için üst uçuş izinleri arıyor. Programını ciddi şekilde azaltan havayolu şirketi, pandemiden önce Hong Kong ve JFK arasında günde üç defaya kadar gidiş-dönüş gerçekleştirdi. Cathay’ın en son New York-Hong Kong uçuşu ise, Rus hava sahasına girmeden Pasifik üzerinden gerçekleşirken Los Angeles’ta durdu.

RUSYA’DAN KAÇINIYORLAR

Bu arada pek çok havayolu şirketi de Rusya’dan kaçınmak için çoğunlukla Asya ve Avrupa arasında rotalar çizdi. Japan Airlines Co Ltd, Tokyo’nun Haneda havaalanından Sibirya üzerinden uçmak yerine Alaska ve Kanada üzerinden Londra’daki Heathrow’a yöneldi. Bu da 11 saatlik 55 dakikalık yolculuğa dört buçuk saat daha ekledi.

Bu tür uçuş değişikliklerin, yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan maliyetler ve Rus hava sahasının erişilebilirliği konusundaki belirsizlik nedeniyle yalnızca geçici olabileceği düşünülüyor.

Air New Zealand Ltd. de geçen hafta Auckland’dan New York JFK’ye yeni bir ultra uzun uçuş hizmetini açıklarken, Qantas da pazartesi günü Melbourne-Dallas rotasını duyurdu Her iki hizmetin de bu yıl başlaması bekleniyor. Qatar Airways QCSC ve Emirates Airline’ın Auckland’a uçuşları, Covid-19 nedeniyle askıya alınana kadar dünyanın en uzun uçuşları arasındaydı.

