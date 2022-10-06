Erdoğan Çekya’da… Gözler kritik zirvede

Fransa Cumhurbaşkanı Macron önderliğinde bugün Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun toplantısı gerçekleştirilecek.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde bugün gözler Çekya’nın başkenti Prag’da…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önderliğinde bugün Avrupa liderleri ve AB üyesi olmayan bazı ülkelerin liderleri Prag’da bir araya gelecek. Avrupa Siyasi Topluluğu görüşmeleri için liderler Çekya’ya gitti.

Daha önce zirveye katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Prag Kalesi’ndeki etkinliğe katıldı. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda Erdoğan ve Çavuşoğlu’nu Çekya Başbakanı Petr Fiala karşıladı.

Prag’da ikili görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan’ın akşam düzenlenecek kapanış oturumuna katılması da bekleniyor. Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken Prag’da gözler Erdoğan ile Miçotakis üzerinde olacak.

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