Erdoğan, davetine yanıt beklerken, İsrail’den dikkat çekici iddialar geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre önce davet ettiği İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'dan henüz resmi bir yanıt gelmezken, İsrail Başbakanı Bennett, ülkenin çok okunan gazetelerinden Haaretz'e konuştu.

Sozcu.com.tr

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Kısa bir süre önceye kadar ilişkilerin donma noktasında olduğu Türkiye-İsrail hattında, özellikle ABD Başkanı Joe Biden’ın seçilmesiyle birlikte başlayan süreçte gerilim düşerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’u Ankara’ya davet etmesi ile birlikte iki ülke arasında normalleşme sürecine zemin arama çalışmaları da hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Herzog’un Şubat ayında Türkiye’ye geleceğini söylese de Herzog henüz bu davete net bir yanıt vermedi. Belirsizlik devam ederken, İsrail medyası kapsamlı bir analiz hazırladı ve yetkililerle konuştu…

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz, hafta sonu İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir röportaj gerçekleştirirken, İsrail’in tutumu ile ilgili de bir bakış sundu. Haaretz’ten Yossi Verter’e konuşan Bennett, “Ben Cumhurbaşkanımızın, Erdoğan ile görüşebilmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Fakat Türkiye’nin yaklaşımı ile ilgili endişelerim var. Ben, Orta Doğu’da istikrar ve İran’a odaklanmak için bütün kartların açık olmasını tercih ederim” dedi.

BENNETT: İLLÜZYON GÖRMÜYORUM

Bennett, “Türkiye hakkında hiçbir illüzyon görmüyorum. Gazze’deki kriz anında olanları gördüm. Dinamikleri çok iyi biliyoruz” dedi. Erdoğan’ın son dönemde İsrail’e yönelik bazı hamlelerinin iki ülke arasındaki ilişkiyi iyileştirmek için gerçekleştirdiğini yazan gazeteye konuşan bir yetkili, “Erdoğan, terörle mücadelede ve Hamas’ın hareketlerini engellemede pozitif işaretler veriyor. Bu önemli çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye geçmesinin önündeki en önemli sebeplerden biri de bir terör örgütüne ev sahipliği yapmak” dedi.

Haaretz’e konuşan bir İsrailli yetkili de Herzog’un görüşmesinin, Erdoğan’ın amacının ciddiyetinin anlaşılması için bir turnusol testi olduğunu da söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki bir görüşme orantılı bir görüşme. Bir alet olarak kullanılabilir. Cumhurbaşkanı, sembolik bir figür, siyasi bir figür değil ve her durumda Herzog Türklerle kendi görüşmesini gerçekleştirecek. Bu kanaldan iletişimi kurabilir ve yavaş hızda ilerleyen gelişmelere bakabilirler” dedi.

“EKONOMİK ANLAŞMA OLABİLİR”

Gazeteye konuşan bir diğer yetkili ise, Türkiye ile ilişkilerin donma noktasından soğukluğa dönmesi kararının yakın olduğunu söyledi.

Yetkili, “Birçok sembolik şey olabilir. Örneğin büyükelçiler atanabilir ya da ekonomik anlaşma yapılabilir. Fakat Türkiye’den net bir şey gelmeden harekete geçmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Öte yandan iki ülke arasındaki görüşmelerden haberdar olan İsrailli yetkililer, Ankara ile Tel-Aviv arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sırasında İsrail’in müttefikleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de sırt çevirmeyeceği kaydedildi.

Gazeteye konuşan yetkililer, “İki ülke de ilişkilerin yumuşamasına karşı bir itiraz göstermedi. İsrail, iki ülkeyle güvenlik iş birliğinin devam edeceğini açıkça söyledi ve bu ülkelerin Erdoğan ile kendilerinin diyalog geliştirebileceğini aktardı” yorumunu yaptı.

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