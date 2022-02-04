Erdoğan Mart ayında gelecek demişti: İsrail medyasından çarpıcı yorum

Son dönemde ilişkilerin yumuşama sürecine girdiği Türkiye-İsrail hattında Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Herzog ile Mart ayında görüşeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından İsrail medyasından dikkat çekici bir yorum geldi.

Sozcu.com.tr

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Normalde sembolik bir anlamı olan İsrail Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra başta Türkiye ve Arap ülkeleri olmak üzere yoğun bir diplomasi trafiğine başlayan Isaac Herzog’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merakla beklenen görüşmesi ile ilgili dikkat çekici bir yorum İsrail medyasından geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada İsrailli mevkidaşının Mart ayında Türkiye’ye geleceğini açıklamasından sonra kapsamlı bir analiz yayınlayan ülkenin köklü gazetelerinden Jerusalem Post, Herzog’un merakla beklenen görüşmesinin perde arkasını yazdı.

“ACELEYLE KABUL ETMEDİ”

Gazete, normalde herhangi bir karar etkisi olmayan ve sembolik bir pozisyon olan İsrail Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Herzog hakkında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üç telefon görüşmesi yaparak Ankara-Tel Aviv raproşman sürecinde kritik bir figür haline getirdi. Bu, büyük oranda sembolik bir pozisyonu dolduran biri için dikkate değer bir başarı” yorumunu yaptı.

Herzog’un Birleşik Arap Emirlikleri’yle de iyi ilişkiyi desteklediğini yazan Jerusalem Post’ta, “Şu ana kadar Herzog, mükemmel bir cumhurbaşkanlığı davranışı sergiliyor. Erdoğan’ın Türkiye’ye ziyaretini acele edip kabul etmek yerine bekledi” denildi. Herzog’un ziyaretinin Şimon Peres’in 2007’deki ziyaretinden sonra bir ilk olacağı belirtilirken, “Herzog, acele etmek yerine bekledi ve bu tür bir görüşmedeki diplomatik hassasiyeti anlayarak adımlarını başbakan ve dışişleri bakanıyla koordineli atmayı tercih etti” yorumu yapıldı.

Öte yandan makalede, Herzog’un Türkiye’ye ziyaretinin ve Erdoğan’la görüşmesi olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

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