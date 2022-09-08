Erdoğan: Putin’in tahıl koridoruyla ilgili haklı olduğu noktalar var

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın, bunun beklentisi içindeyiz." dedi. Erdoğan, bu konuda Rus lider Putin'in haklı olduğu noktaların olduğunu da vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı.” dedi.

Erdoğan, “Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar’da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın, bunun beklentisi içindeyiz.” diye konuştu.

Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı hakkında Erdoğan, “Putin’in tahıl koridoruyla ilgili haklı olduğu konular var. “Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil.” dedi.

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