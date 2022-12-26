Erdoğan, “Ronaldo’yu harcadılar” dedi, fakat Filistin konusunda pek de bir şey yapmadığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ronaldo’yu harcadılar. Ronaldo’ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo" sözleri gündemden düşmezken, Ronaldo'nun Filistin konusunda pek de bir şey yapmadığı ortaya çıktı.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı bir etkinlikte futbol ile ilgili de bazı yorumlarda bulundu. Katar’da düzenlenen Dünya Kupası finalini yerinde izleyen Erdoğan, Portekiz ulusal takımında yaşanan Ronaldo krizini mercek altına aldı.

“Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo” diyen Erdoğan Ronaldo’yu övdü.

Fakat Ronaldo gerçekten Filistin davasına Erdoğan’ın dediği kadar kendini vermiş bir sporcu mu? Her ne kadar kamuoyunda öyle bir algı olsa da Ronaldo kariyeri boyunca açık açık Filistin-İsrail hakkında net bir açıklama yapmadı.