Erdoğan: Rusya ve Ukrayna devlet başkanları ile bugün yarın görüşme yapmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir iki gün içinde Rusya ve Ukrayna devlet başkanları ile telefonda görüşeceğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali devam ederken, iki ülke arasında dışişleri bakanları seviyesinde ilk yüz yüze görüşme geçen ay Antalya’da, daha sonra müzakereciler seviyesindeki görüşme İstanbul’da yapılmıştı.

Ukrayna’nın kuzeyinden çekilmek zorunda kalan Rusya, askeri harekat olarak nitelendirdiği işgalin ikinci safhasına girdiğini beyan ederken, bu aşamada Ukrayna’nın güneyi ve Donbas bölgesini tümüyle ele geçirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Ümitsiz değiliz, bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibat kuracak. Putin, Zelenskiy ile bugün yarın tekrar görüşme yapmayı planladık… Görüşme ile birlikte İstanbul’daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Kremlin: Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi

İlginizi Çekebilir Ukraynalı askerin resti posta puluna yansıdı, binlerce kişi kuyruğa girdi