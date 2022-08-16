Erdoğan ve Putin’in yakınlaşmasına AB’den tepki: Hoş değil

Son dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma Batı ülkelerinin dikkatini çekti... İngiliz Financial Times'a konuşan Batılı yetkililer, Erdoğan ile Putin arasındaki yakınlığın ve iki ülke arasındaki ticaretin artmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta arabuluculuk çabalarını sürdüren Türkiye’nin duruşu Batı dünyasında tartışılıyor… Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara katılmayan fakat buna karşılık hem savaş karşıtı bir tutum sergileyen hem de Ukrayna’ya İHA ve SİHA satan Ankara ile Moskova’nın son dönemde yakınlaşması ile ilgili dikkat çekici bir haber İngiliz Financial Times gazetesinde yayınlandı.

Gazete, son 3 ayda Türkiye’nin Rusya’ya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığına dikkat çekerken, Rusya’dan kaçan yabancı markalardan oluşan boşluğu da Türk şirketlerin doldurduğunu yazdı. Financial Times’ta yayınlanan haberde Batılı yetkililerin açıklamaları ve yorumlarına da yer verildi.

“BU RAHATSIZ EDİCİ BİR DURUM”

Haberde AB ülkelerinin Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin gelişmesinden rahatsızlık duyduğu kaydedilirken, gazeteye konuşan iki AB yetkilisi, “AB üyesi ülkeler giderek Türkiye’nin bu durumundan rahatsız oluyor. Bazı ülkeler Ankara’dan Kremlin ile ilişkilerinin gidişatı ile ilgili bilgi talep istedi bile” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bir yetkili, “Bu durum bizim radarımızda. Bu hoş değil ve AB nezdinde iyi karşılanmadı. Bu rahatsız edici bir durum” dedi.

AB’nin üst düzey yetkililerinden Peter Stano, “Avrupa topluluğu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarına yanıt olarak ticaretini artırırken, Moskova ile ticaretin ve etkileşimin artması gerçekten uygun değil” ifadesini kullandı. Makalede, Türkiye’nin “etkili” bir NATO üyesi olması ve 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasının Ankara karşıtı bir hareket yapılmasını engellediği belirtildi.

BATILI YETKİLİ: ERDOĞAN’A SÖYLEYEMİYORUZ

Financial Times’taki haberde, “Batılı yetkililer Erdoğan’ın Putin ile müzakere etme yeteneğinin bir değer olduğunun farkında. Yakın zamanda Ukrayna’daki tahıl krizinin çözülmesindeki arabuluculuk çabaları bunun bir örneği” denildi.

Öte yandan gazeteye konuşan ve ismini vermeyen Avrupalı bir yetkili, “Avrupa Birliği’nde herkes bir nedenden ya da diğerinden Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor. AB, yapacaklarının farkında olmalı… Henüz Erdoğan’a bizim kurallarımıza uyması gerektiğini söyleyemiyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Düğünde rezalet yine gündem oldu: Gelinin sadakatsizliğini seks kasetiyle davetlilere izletti

İlginizi Çekebilir Havalimanında rezalet: Kocasını sevgilisiyle el ele yakaladı ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir AKP'nin 21. yılı... Başbakan Erdoğan ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı?

İlginizi Çekebilir New York Times'tan Erdoğan-Putin analizi: Ortak çıkarları var