Erdoğan, Yunanistan’ı ikaz etti, Atina yönetiminden yanıt geldi

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina yönetimini hedef alan sert açıklamalarına Atina yönetiminden yanıt geldi.

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı yapılan açıklamalarla gerginlik tırmanırken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına ilişkin “Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” dedi.

Erdoğan, “Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Erdoğan’ın bu sözlerine Atina yönetiminden yanıt gecikmedi. Yunanistan, Erdoğan’ın ‘adaları silahlandırmakla' ilgili suçlamalarını reddetti.

‘TARİH DIŞI İDDİALAR’

Yunan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou yaptığı açıklamada, “Uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmaların yerine tarihte duyulmamış iddialar veya temelsiz mitler geçemez.” dedi.

Oikonomou, “Kesinlikle hiçbir şey, hiçbir şekilde egemenlik haklarımıza ve ulusal egemenliğimize zarar veremez. Bu nedenle Türkiye’yi provokatif söylemlerini bırakmaya ve uluslararası hukuk bağlamında tek yolun sorumlu ve dürüst konuşmadan geçtiğini idrak etmeye çağırıyoruz” dedi.

Dün de Yunan Dışişleri Bakanlığı, ‘uluslararası anlaşmalar ile oluşan durumu' gösterdiğini öne süren haritalar ile Ankara'ya yanıt vermiş, Dışişleri Bakanlığı’ndan 16 farklı harita görseli paylaşılmıştı.

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