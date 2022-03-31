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Erdoğan, Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin öngörüldüğü açıklandı.

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Erdoğan, Zelenskiy ile görüşecek

Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye’de görüşme yapmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile saat 20.00’de telefon görüşmesi yapmasının öngörüldüğü açıklandı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.

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