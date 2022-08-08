Erdoğan’ın ‘Putin-Zelenskiy görüşmesi’ önerisine Rusya’dan yanıt

Rusya'nın Ukrayna işgali 166. güne girerken ateşkes için görüşmeleri yeniden başlatma çabaları da sürüyor. Soçi ziyareti dönüşünde “Sayın Putin'e, Sayın Zelenski'yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kremlin’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme düzenlenmesi yönündeki önerisiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, “Sayın Putin’e, Sayın Zelenski’yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım” demişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, şu anda böyle bir görüşme için gerekli temelin bulunmadığını belirtti. Peskov, Putin'in Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüşmesi için, önce iki taraftan müzakere heyetlerinin “ev ödevlerini” yapması gerektiğini ifade etti.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmeleri son aylarda dururken, iki ülke müzakerelerin başarısız olması nedeniyle birbirini suçluyor. Türkiye, ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması için diplomatik çabaları sürdürüyor.

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