Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisi öncesi çarpıcı yorum: Teklif onlardan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Şubat ayında resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı. Konuyla ilgili bilgisi olan üst düzey bir yetkili ise Londra merkezli Orta Doğu üzerine haberler yapan Middle East Eye'a konuştu.

Sozcu.com.tr

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Ankara’nın son dönemde Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini yumuşatma çabası devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. Erdoğan gelecek ay Riyad’a gideceğini söyledi.

2018 yılında muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi sonrasında iplerin kopma noktasına geldiği Ankara-Riyad hattında normalleşme adımları son dönemde atılıyordu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayında gerçekleştirdiği Katar ziyareti sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmenin eşiğinden dönüldüğüne dair iddiaların olduğu bir dönemde Erdoğan’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

“KASIM AYINDA İŞLER DEĞİŞTİ”

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli ve Orta Doğu ve Arap dünyasına özel haberlerle bilinen Middle East Eye isimli medya kuruluşu da Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Türk yetkililerle görüştü.

Middle East Eye’a konuşan, iki ülke arasındaki görüşmeleri bilen ve ismini açıklamayan üst düzey yetkili, “Riyad yönetimi, Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in Kasım ayında görüşmesinden sonra Ankara ile ilişkileri düzeltme konusunda daha ciddi oldu” dedi.

Yetkili, “Eskiden bir görüşmek istiyorduk fakat ciddiye almıyorlardı. Bu sefer onlar bize görüşme teklifinde bulundu. Suudiler, bölgesel barış sürecinden dışlandıklarını hissediyorlar. Bunun bir parçası olmak istiyorlar” ifadesini kullandı.

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