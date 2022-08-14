Ermenistan’da pazarda patlama: Yangın çıktı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün şiddetli bir patlama meydana geldi. ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberde patlamanın bir pazar yerinde meydana geldiği aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bugün bir pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonucunda en az 1 kişiin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Surmalu isimli bir fuar alanında patlamanın yaşandığı duyurulurken olay yerine ilk yardım ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin gittiği belirtildi.

Toptan ve perakende satışının olduğu bölgedeki patlama ile ilgili konuşan yetkililer yaralı sayısının arttığını aktardı.

Yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili bir açıklama yapmazken, patlamanın havai fişek ve patlayıcı ürünler satılan bir noktada gerçekleştiğini duyurdu.