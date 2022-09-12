Ermenistan’da Türkiye tartışması: “Paşinyan, Ankara ne istediyse verdi”

Ermenistan’ın eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, Türkiye’yle süren normalleşme görüşmelerini yerden yere vurarak Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermenistan’ın değil Türkiye’nin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri sürerken Ermenistan'ın eski Savunma Bakanı ve muhalefet lideri Seyran Ohanyan, Türkiye politikasıyla ilgili hükümete sert eleştiriler yöneltti.

2008-2016 arasında savunma bakanlığı görevini yürüten ve halen milletvekili olan Ohanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı “Türkiye ve Azerbaycan'ın neredeyse tüm taleplerini kabul etmekle” suçladı. Muhalefetin bu sabah düzenlediği toplantıda konuşan eski bakan, Paşinyan'ın “Zengezur Koridoru” dışındaki tüm talepleri kabul ederek Ermenistan'ın değil Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

“Ermenistan, ordusunu yeniden yapılandırma ve diplomasi alanında adım atma konusunda çok değerli bir zamanı kaybetti” diye konuşan Ohanyan, “Paşinyan kendi iktidarını sürdürmek için Brüksel ve Moskova arasında oyun oynayarak Ermenistan'ı çok zor bir duruma sokuyor ve ülkeyi jeopolitik çatışmaların sahnesine dönüştürüyor” ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın konumunun güç kazandığını kaydeden Ohanyan, kimsenin “zayıf bir Ermenistan'ı” ciddiye almayacağını söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020'de patlak veren savaşta Dağlık Karabağ'da komutan olarak da görev yapan Ohanyan, Ermenistan'da bir iktidar değişikliğinin ülke için bir güvenlik zorunluluğu haline geldiğini öne sürdü.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-ERMENİSTAN HATTINDA NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, geçen ay sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AB Konseyi Başkanı Charles Michelle ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen üçlü toplantıda bir araya gelmişti. Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılmasıyla ilgili komisyonlarda müzakerelerin yapılması konuları ele alınmıştı.

Paşinyan, geçen hafta da “Rusya'nın yardımıyla Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeyi umuyoruz” demişti.

Türkiye ve Ermenistan 2021'in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamış, 14 Ocak'ta Moskova'da düzenlenen ilk görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlamıştı.

İlginizi Çekebilir Ermenistan Başbakanı: Rusya'nın desteğiyle Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz

İlginizi Çekebilir Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması çalışmalarında yeni gelişme