Esad yönetiminden ABD’ye: Askerlerinizi derhal ülkeden çekin!

Suriye'de Esad yönetimi, Washington'un "askeri güçlerini derhal ve koşulsuz olarak ülkeden çekmesini" talep etti. Esad yönetiminden yapılan açıklamada ABD'nin petrolü ve buğdayı yağmalamaktan ve terör gruplarını desteklemekten el çekmesi gerektiği de vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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Suriye hükümeti, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir üssün yakınlarına roket saldırısı düzenlendikten sadece bir gün sonra, ABD’den “askeri güçlerini derhal ve koşulsuz olarak ülkeden çekmesini” talep etti.

ABD’nin Suriye’de, çoğunlukla güneydeki At-Tanf üssü ile ülkenin doğusundaki petrol sahaları arasında yaklaşık 900 askeri bulunuyor. ABD, IŞİD ile savaşmak için uzun bir süredir SDG’ye verdiği destek ile biliniyor. Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi, ABD’nin ülkedeki varlığını yasa dışı kabul ederken, ülkeden ayrılmalarını da talep etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da benzer ifadeler yer aldı. Önceki gün yayınlanan mesajda, “Amerikan tarafı, Suriye topraklarında yasadışı olarak bulunan askeri güçlerini derhal ve koşulsuz olarak geri çekmeli, Suriye petrolünü ve buğdayını çalmaktan ve kaçakçılık yapmaktan vazgeçmeli. Yasadışı silahlı grupları desteklememeli” ifadeleri yer aldı.

ABD ÜSSÜ’NE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Yayımlanan mesajda, ABD kuvvetlerinin Suriye’den buğday ve petrol “çaldığı” iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt sunulmadı.

Bu hafta başında IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üssün yakınlarına insansız hava araçlarınca saldırı yapıldığını açıkladı. IŞİD’e karşı ABD öncülüğündeki koalisyona liderlik eden ABD’li Tümgeneral John Brennan yaptığı açıklamada, saldırının herhangi bir yaralanma veya hasara yol açmadığını söyledi.

Bölgenin daha sonra ABD’li ve SDG’li birlikler tarafından temizlendiği ve güvenli hale getirildiği aktarıldı. ABD merkezli CNN’e göre, insansız hava araçlarından sadece biri patlamadan önce ABD birliklerini barındıran yerleşkenin bir bölümüne girmeyi başardı.

Saldırıların arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı. Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist gruplarının varlık gösterdiği bölgelerden kalkan insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

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