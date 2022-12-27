Eşini tuvalet molasında unutup 20 kilometre yürüttü

Taylandlı bir sürücü, yolda verdiği bir molada eşini unutunca onu 20 kilometre yürümek zorunda bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Tayland’dan 55 yaşındaki Boontom Chaimoon ve 49 yaşındaki eşi Amnuay Chaimoon, yeni yılı Maha Sarakham şehrindeki memleketlerinde geçirmek için pazar sabahı saat 3’te yola çıktılar.

Yolda ihtiyaç molası vermek için duran çift, arabayı yolun kenarına park etti. Amnuay neden benzin istasyonunda durmadıklarını sorsa da cevap alamadı ve arabanın durduğu ormana ihtiyacını gidermek için gitti.

Must Share News’in haberine göre, döndüğünde kocasının arabayla birlikte gittiğini gördü. Kendini “kaybolmuş ve korkmuş” hisseden Amnuay, 20 km uzaklıkta bulunan Kabin Buri bölgesine yürümeye karar verdi. Uzun süren yürüyüşün ardından varış noktasına sabah 5’te ulaştı ve yerel polis karakoluna gidip ihbarda bulundu.

ARKA KOLTUKTA UYUYOR SANMIŞ

Kadın, eşinin numarasını bilmediği ve kendi telefonu da arabadaki çantasının içinde kaldığı için polis, kadının telefonunu en az 20 kere aradı ama açan olmadı.

Sonunda sabah 6’da Boontom’a ulaşmayı başardılar. Neler olduğunu öğrenen koca, eşini almak için hemen Kabin Buri’ye döndü.



Döndüğünde karısından özür dileyen adama eşinin yokluğunu fark etmeden nasıl bu kadar uzağa gidebildiği sorulduğunda ise onun arka koltukta uyuduğunu düşündüğünü söyledi.

Amnuay bu büyük unutkanlığına rağmen bir araya geldiklerinde tartışmadıklarını söyledi. Çift 27 yıldır evli olduklarını ve 26 yaşında bir oğulları olduğunu belirtti.

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