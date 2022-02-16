“Eşinizi hafifçe dövün” diyen kadın bakana tepki yağdı

Malezya’da erkeklere “İtaat etmeyen eşlerinizi hafifçe dövün” diyen kadın bakan Siti Zailah Mohd Yusuf tepki çekti. Kadın hakları örgütleri, bakanın aile içi şiddeti normalleştirip meşrulaştırdığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Malezya'da Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan Vekili Siti Zailah Mohd Yusuf, Instagram'da paylaşılan bir videoda erkeklere verdiği tavsiyelerle tartışma yarattı.

İki dakikalık “Annenin Tavsiyeleri” başlıklı videoda Yusuf, erkeklere itaat etmeyen eşlerini “hafifçe dövmelerini” önerdi. Yusuf ayrıca kadınlara da eşlerinin gönlünü almak için sakinleşip yemeklerini yedikten sonra onlarla konuşmalarını önerdi, ama önce izin almaları gerektiğini öne sürdü.

Ülkedeki kadın örgütleri, videoya büyük tepki gösterdi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ortak Eylem Grubu, bakanın derhal istifa etmesini istedi. Örgütten yapılan açıklamada, kadın bakanın aile içi şiddeti normalleştirip meşrulaştırdığı ifade edildi.

Malezya'da pandemi süresince polise bildirilen 10 bine yakın aile için şiddet vakası olduğuna dikkat çeken örgüt, “Cinsiyet eşitliğini yükseltmesi ve kadın haklarını koruması gereken bir bakanın, kadınların eşitliğini bu şekilde hiçe sayması korkunç” ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Malezya İslam Partisi'nden milletvekili olan Yusuf, daha önce de Malezya Havayolları uçuşlarında alkollü içeceklerin yasaklanması talebiyle tartışma yaratmıştı.

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