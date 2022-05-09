Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Dr. Öz’ün Türk hükümetiyle ilişkisini öğrenmeliyiz

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Senato’ya aday olan ve eski Başkan Donald Trump’ın da desteğini arkasına alan Dr. Mehmet Öz’le ilgili tartışmalar sürüyor. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son açıklamasında Mehmet Öz’ün Türkiye’yle ilişkilerini sorguladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, Pennsylvania'dan Senato’ya aday olan ve Trump’ın da desteğini alan Dr. Mehmet Öz'ün Türkiye'yle ilişkilerinin soru işareti yarattığını söyledi. Eski Dışişleri Bakanı, bir basın toplantısında yaptığı açıklamada “Belki bütün bunlar masumca ama Pennsylvania halkı ve Amerikalılar, ABD Senatosu'nda önemli ulusal konularda oy verecek bu kişinin Türk hükümetiyle ilişkisinin boyutunu öğrenmeli” dedi.

Pennsylvania'da Dr. Öz'e karşı Cumhuriyetçi Parti'deki rakibi David McCormick'i destekleyen Pompeo, daha önce “vatansever bir Amerikalı muhafazakar” tarafından temsil edilen eyalette “en uygun adayın” desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Pompeo, Dr. Öz'ün Türkiye hükümetiyle var olduğu söylenen ilişkisinin soru işaretleri yarattığını ve asıl önceliğinin ABD'nin çıkarları olmayabileceği yorumunda bulundu.

ÖZ’ÜN KAMPANYASINDAN TEPKİ: YABANCI DÜŞMANLIĞI

Dr. Öz'ün kampanya direktörü Brittany Yanick ise Business Insider'a yaptığı açıklamada, Pompeo'nun yorumlarını “yabancı düşmanlığı” olarak niteledi. Yanick, çifte vatandaş olan Mehmet Öz'ün ABD Senatosu'na seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını söylediğini hatırlattı.

Donald Trump'ın geçen cuma günü Mehmet Öz'le Pennsylvania'da düzenlediği seçim mitinginde de sahneye çıkan Öz, yuhalamalarla karşılaşmıştı. ABD basını, Dr. Öz'ün Türk ve Müslüman kimliğinin, Pennsylvanialı olmamasının ve tıp alandaki tartışmalı açıklamalarının Cumhuriyetçi Parti'de itirazlara yol açtığına dikkat çekiyor.

Öz'ün 2018'de ABD'de düzenlenen Senato seçimlerinde değil de Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanması da eleştirilere yol açıyor.

Pompeo, dışişleri bakanı olduğu dönemde bölgesel konularda Türkiye'ye sert eleştiriler yönelten bir isimdi.

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