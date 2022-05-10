Eski Rus paralı asker: Rus ordusu Ukrayna savaşına iyi hazırlanmadı

Rusya’nın 76 gündür süren Ukrayna işgalinde başarılı olamadığı yönündeki yorumlar uzun süredir tartışma yaratırken bu defa da eski bir Rus paralı askerinden itiraf gibi bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın yanı sıra Suriye ve Mali'de de savaşan ve emirleri doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı iddia edilen Rus paralı asker örgütü Wagner Grubu'nun eski üyelerinden Marat Gabidullin, Moskova'nın Ukrayna'da başarısızlık yaşamasının kaçınılmaz olduğunu, çünkü Rus ordusunun savaşa iyi hazırlanmadığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre Wagner Grubu bünyesinde Suriye'de savaşan ve 2019'da gruptan ayrılan Gabidullin, Rus ordusunun Ukrayna savaşından önce uzun yıllardır güçlü bir düşmanla karşı karşıya gelmediğini ifade etti. Wagner Grubu'nun işgal öncesinde kendisine Ukrayna'da savaşma teklifi yaptığını anlatan 55 yaşındaki eski paralı asker, Rus ordusunun modern silahlarına ve Suriye savaşındaki deneyimine rağmen Ukrayna'da başarılı olacağına inanmadığı için teklifi reddettiğini kaydetti.

“RUSYA, BÖYLE BİR DİRENİŞ BEKLEMİYORDU”

Şu anda Fransa'da yaşayan ve Wagner Grubu'ndaki deneyimleriyle ilgili bir kitap çıkarmaya hazırlanan Gabidullin, Rus birliklerin Ukrayna güçlerinin direnişi karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, Rusya'daki arkadaşlarının Ukrayna'da karşılarında düzenli bir ordu görmeyi hiç beklemediğini aktardı.

Rus askerlerin Suriye'de doğrudan çatışmaya fazla dahil olmadığını belirten Gabidullin, “Askerler savaşı gerçek anlamda öğrenmedi” dedi.

Eski paralı askerin açıklamaları Rusya'da da tartışma yarattı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Gabidullin'i tanımadığını ve gerçekten Wagner Grubu üyesi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Rusya, Suriye'deki savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek vermişti. Gabidullin, Suriye'de en şiddetli çatışmaların yaşandığı Deyr el Zor'da savaştığını ve 2016'da Lazkiye yakınlarında ağır yaralandığını söylüyor.

Rus ordusunun Suriye'deki savaşta Ukrayna'dakine göre daha rahat olduğu çünkü burada savaştıkları örgütlerin elinde Ukrayna ordusu gibi tanksavar füzeler ve modern silahlar bulunmadığı belirtiliyor.

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