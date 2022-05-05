Finlandiya Rusya’nın saldırısına hazır: Sığınaklar ortaya çıktı

Türkiye ekonomik kriz ve enflasyon ile çalkalanırken Rusya ile savaşın eşiğinde olan Finlandiya, halkı için yaptığı sığınakları uluslararası medya mensuplarına tanıttı. NATO'ya girmesi gündemde olan ve bu sebeple Putin'in gözdağı verdiği Finlandiya'ya inşa edilen sığınaktaki şartlar dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme planları Rusya yönetimini öfkelendirirken, Finlandiya olası bir Rusya işgaline hazırlanmaya başladı.

Ukrayna’yı işgal ettikten sonra iki ülkenin NATO’ya girme ihtimaline karşı Putin gözdağı vermeye devam ederken Finlandiya, olası bir savaş durumunda sivillerin kaçacağı sığınakların hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Telegraph, sığınaklara girerek “lüks” yapıları inceledi.

Başkent Helsinki’deki bir sığınağa giren İngiliz medyası, burada çocuk oyun alanları, havuzlar, dinlenme alanları bulunduğunu aktardı.

Sığınakların, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara dayanıklı olduğu belirtilirken sadece Helsinki’de 5.500 sığınak bulunduğu ve bunların 900 binden fazla insan kapasiteli olduğu kaydedildi.



Finlandiya’da 54 bin farklı noktada 4.4 milyon kapasiteli sığınak olduğu belirtildi. İngiliz medyası, sığınakların renkli duvarları olduğuna dikkat çekerken yasalar gereği 1200 metrekareden büyük binalarda sığınak olması zorunluluğunu da hatırlattı.

Geçmişte Rusya ile savaşan Finlandiya’da ayrıca olası bir savaş durumunda bütün köprü, tünel ve geçişlerin imha edilebilecek formda inşa edildiği de kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... İlk kez Rus kadın askeri öldü

İlginizi Çekebilir Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu