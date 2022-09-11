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Fransa’da 103 “sarı yelekli” gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te 103 sarı yeleklinin dün gözaltına alındığı bildirildi.

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Fransa’da 103 “sarı yelekli” gözaltına alındı

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerin dün başkentin farklı noktalarında bir araya toplanmaya çalışan onlarca sarı yelekliyi kimlik kontrolünden geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam 103 sarı yeleklinin gözaltına alındığı ve 54 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Sarı yeleklilerin şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteynırı devirdiği aktarıldı.
(AA)

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