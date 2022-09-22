Fransa’da İngiltere’ye göçmen kaçıran şebeke çökertildi

Fransa'da polis, uzun süreli takip sonucunda yaptığı baskında, göçmenleri Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye kaçıran bir şebekeyi çökertti.

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Düzensiz Göçün Bastırılması ve Oturumsuz Yabancıların İstihdamı Merkez Ofisi (OCRİEST) Başkanı Xavier Delrieu, yaptığı açıklamada, İngiltere’ye göçmen kaçıran Fransız ve Iraklılardan oluşan bir göçmen şebekesinin, 19 Eylül’deki polis operasyonuyla çökertildiğini belirtti.

Operasyonda kaçakçılıkta kullanılan büyük miktarda ekipmanın ele geçirildiğini aktaran Delrieu, yürütülen soruşturmada ayrıca ülkenin kuzey banliyölerinde bu ekipmanların teminini sağlayan bir fabrikaya ulaşıldığını ifade etti.

Delrieu, burada her biri 50 kişiyi taşıyabilecek 13 tekne, 14 tekne motoru, 700 can yeleği, 100 hava pompası ve 700 litre akaryakıtın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Şebekenin yakalanan 7 üyesinden 1’inin serbest bırakıldığını, 6’sının mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Delrieu, şebeke vasıtasıyla şu ana kadar 50’si başarılı 80 geçiş gerçekleştirildiğini ve kaçakçıların tekne başına 80 bin avro kazandıklarının tespit edildiğini belirtti.

Le Figaro’nun haberine göre, Fransız-İngiliz istihbarat birimleri, Hollanda istihbaratı ve Europol’ün desteğiyle söz konusu operasyon için düğmeye bastı. (AA)

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