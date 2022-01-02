Fransa’da karantina süresi düşürüldü

Fransa’da yarından itibaren Covid-19 testi pozitif çıkan tam aşılı kişilerin karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüleceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 salgınında 200 binin üzerinde günlük vakanın tespit edildiği Fransa'da, karantina süresinin düşürülmesine karar verildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, Covid-19 tespit edilen tam aşılı kişiler için karantina süresinin 7 güne düşürüleceğini duyurdu. Yeni kuralın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini ifade eden Veran, 5 gün sonra yapılan Covid-19 testinin negatif çıkması durumunda karantinanın sona ereceğini belirtti.

Veran, yeni uygulama kapsamında pozitif vakalarla yakın teması olan tam aşılı kişilerin ise karantinadan muaf olacağını kaydetti.

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara göre, pozitif vakalar için 10 gün, yakın temaslı kişiler için ise 7 günlük karantina zorunluluğu bulunuyordu.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

Fransa Başbakanı Jean Castex 27 Aralık'ta, Omicron mutasyonunun yayılması üzerine Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler alındığını açıklamıştı. Yarın yürürlüğe girecek ve en az 3 hafta sürecek yeni kısıtlamalar kapsamında ayakta konserlerde, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanırken, toplanmalar iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı.

Maske zorunluluğu belirli şehir merkezlerinde valilerin kararı doğrultusunda uzatılırken, hatırlatıcı 3'üncü dozun uygulanma süresinin 4 aydan 3 aya indirilmesine karar verildi.

Fransa'da salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 191 bin 926'ya, toplam can kaybı sayısı ise 123 bin 851'e ulaştı.

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