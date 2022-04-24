Fransa’da seçime katılım oranı yüzde 63,23

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 itibariyle seçime katılım oranının yüzde 63.23 olduğu belirtildi. Söz konusu katılım oranı 2017’de düzenlenen seçimdeki aynı döneme kıyasla 2 puan düşüş gösterdi.

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Fransa'da halk, yerel saatle 08.00’de mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.

Birçok kentte yerel saatle 19.00’da, bazı kentlerde ise 20.00’de sona erecek olan oy verme işlemi devam ederken, Fransa İçişleri Bakanlığı, saat 17.00 itibariyle seçime katılım oranını açıkladı. Bakanlık, seçime katılım oranının yüzde 63,23 olduğunu aktardı.

Fransa'da bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminin aynı dönemine kıyasla 2 puan düşüş gösteren katılım oranı, 2017'de ise yüzde 65,30 olmuştu. Fransa’nın önde gelen anket şirketleri İpsos ve İfop, gün sonunda seçime muhtemel katılım oranını yüzde 72 olacağını tahmin etti.

Son anketlere göre ise, ilk turda oyların yüzde 27,6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Macron’un anketlere göre ikinci turda oyların yüzde 55,5'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor.

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