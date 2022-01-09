Fransa’da son 24 saatte 296 bin 97 yeni vaka

Fransa’da son 24 saatte 296 bin 97 corona virüsü vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 12 milyon 111 bin 218'e yükseldi.

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Fransa’da corona virüsü salgınında günlük vaka sayıları 300 binin altına düştü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 296 bin 97 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 milyon 111 bin 218’e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 90 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 438'e ulaştı. Ülke genelinde 3 bin 847’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 21 bin 982 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 128 milyon 769 bin 255 doz aşı uygulanırken, bugüne kadar toplam nüfusun yüzde 79'una en az bir doz aşı yapıldı.

AŞI KARTI UYGULAMASI 15 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Fransa’da uzun süredir tartışmalara neden olan ve aşı karşıtlarını sokağa döken Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak'ta Ulusal Meclis'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Ulusal Meclis'in ardından Senato'ya sunulacak olan yasa tasarısının 15 Ocak’a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

16 yaş üstü için geçerli olması planlanan aşı kartı uygulaması ile kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge sunulacak ve böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

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