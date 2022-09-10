Fransa’dan Türkiye hamlesi: Kriz büyürse vatandaşlarını tahliye edecek

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon hızla yükselirken, Fransa ve Güney Kıbrıs’tan Türkiye karşıtı bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,​​​​​​​ olası bir kriz sırasında Fransızların tahliyesini kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Güney Kıbrıslı mevkidaşı Yannis Kasulidis’in dün Paris’te anlaşmayı imzaladığı aktarıldı.

Güney Kıbrıs basını, görüşmede Fransız Bakan Colonna'ın “Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik söylemlerini eleştirdiği” bilgisini aktardı. Colonna'ın “Türkiye'nin saldırgan söyleminin bölgede istikrarsızlığı artırdığını” söylediği, tahliye anlaşmasının da artan gerilim nedeniyle imzalandığı belirtildi.

Güney Kıbrıslı bakan Kasulidis’in de Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin fikirlerini Fransız bakana ilettiği kaydedildi.

ATİNA’DA DA TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Bu hafta başında Türkiye’ye gelerek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, daha sonra gittiği Atina’da Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Colonna, Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimde Yunanistan'a destek açıklaması yapmıştı. Colonna, Türkiye'nin mülteci krizini Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmak için silah gibi kullandığını da iddia etmişti.

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim, son zamanlarda hava sahalarından, Ege Denizi’ndeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs’a kadar birçok konuda hızla artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta katıldığı bir etkinlikte “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demesi Yunanistan’da büyük tepkiye yol açmıştı.

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