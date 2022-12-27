FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a eski mahkumdan altın tavsiyeler

Dolandırıcılıkla suçlanan FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, geçtiğimiz günlerde 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest kalsa da, mahkeme süreci devam ediyor. Eski mahkum Martin Shkreli, potansiyel olarak 115 yıl hapisle karşı karşıya olan Bankman-Fried'a hapishanede "hayatta kalmasını sağlayacak" tavsiyelerinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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FTX kripto borsasının çökmesiyle ilgili dolandırıcılık suçundan yargılanan FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried’a (30) eski mahkum Martin Shkreli çeşitli ipuçları verdi.

Kripto muhabiri Laura Shin’in podcast’inde konuşan “Pharma Boy” lakaplı Shkreli, Bankman-Fried’i “kadınsı” olarak tanımladı ve girişimci için endişelendiğini belirtti.



2017 yılında menkul kıymet dolandırıcılığından hüküm giyen ve yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Shkreli (39), bu yılın mayıs ayında serbest bırakıldı.

“KADINSI BİR ADAM…”

Shkreli, “Sam tam olarak hapishaneye uyacak biri olmayacak, ona tavsiyem kafasını tıraş etmesi ve sesini kalınlaştırması.”

“Sam’in pek çok sorunu olacak çünkü o biraz kadınsı bir adam ve tavırları hapishanede pek hoş karşılanmayan bir şey olduğunu söylüyor.”

“ZENGİN BEYAZ ÇOCUK HİKAYESİNİ BIRAKMALI”

“Mümkün olduğunca çok rap müzik dinlemeli, her şehrin zorlu mahalleleri ve çeteleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenmeye çalışmalı.”

“Geçmişini yeniden icat etmeye başlamalı çünkü iyi bir mahalleden gelen zengin beyaz çocuk hikayesi kulağa pek hoş gelmiyor. Kulağa komik geliyor ama bunlar hayatınızı kurtarabilir.” dedi.

30 YAŞINDA MİLYARDER

Çökmüş kripto şirketi FTX’in 30 yaşındaki eski milyarder kurucusu Bankman-Fried, bu ayın başlarında Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’ye iade edildi.

FTX, yine Alameda Research adlı bir kripto para birimi firması Bankman-Fried’e aktarıldığı iddia edilen milyarlarca dolarlık müşteri fonunu kaybettikten sonra iflas davası açtı.

Bankman-Fried aleyhindeki sekiz suçlama arasında elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu, menkul kıymetler dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama yer alıyor.

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