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Gabon’un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti’ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı.

Yayınlanma: 10:00 - 19 Eylül 2022 Güncellenme:
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Gabon’un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, dört valiz dolusu parayla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gabon'dan Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'e geçmeyen çalışan Ndama’nın valizlerinde 1,5 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ndama, Franceville’deki polis karakoluna götürüldü.

Ndama, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

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