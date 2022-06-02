Galip Öztürk tutuklandı: 7.2 kilo kokain ele geçirildi

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk Gürcistan'ın Batum kentinde tutuklandı. Öztürk'ün evinde gerçekleştirilen 5 saatlik operasyon sonucu 7.2 kilogram kokain ele geçirildi.

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Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk önceki gün Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alınmıştı.

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, Galip Öztürk’ün dairesinde gerçekleştirilen 5 saatlik operasyon sonucu 7.2 kilogram kokain ele geçirildi.

Gürcistan Savcılığı, Batum’da bir şirketin kurucusu olan Galip Öztürk’ü yüksek miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamakla suçladığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, “Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, 31 Mayıs 2022’de Batum’daki G.Ö’nün dairesinde yapılan arama sonucu vergi kaçakçılığı, sahte ödeme belgelerinin hazırlanması ve kullanılması, kara para aklama gibi muhtemel olaylarla bağlantılı olarak soruşturma yürüttü ve 7 kilo 215,9 gram uyuşturucu kokain ele geçirildi. Emniyet güçleri G.Ö.’yü gözaltına aldı. Aynı gün tutuklandı. Gürcistan Ceza Kanunu’nun 8 ila 20 yıl arasında hapis veya ömür boyu hapis cezası öngören 260. maddesi (özellikle büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve bulundurmak) uyarınca suçlandı” ifadeleri yer aldı.

Dün de Gürcistan Maliye Bakanlığı'nın Soruşturma Servisinin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılmasıyla ilgili muhtemel gerçeklerin araştırılması sırasında diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda para ile uyuşturucu ve psikotrop maddeler bulunmuş ve mahkeme kararıyla buna el konmuştur” ifadeleri kullanılmıştı.

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