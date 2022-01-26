Gaz sıkıntısı için Azerbaycan devrede

Azerbaycan enerji şirketi SOCAR, Azerbaycan'ın Türkiye'nin talebinin ardından Türkiye'ye doğalgaz tedariğini artıracağını açıkladı.

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RIA haber ajansında yer alan habere göre, Türkiye Azerbaycan’dan ilave doğalgaz talep etti.

Azerbaycan enerji şirketi SOCAR, Azerbaycan’ın Türkiye’nin talebinin ardından Türkiye’ye doğalgaz tedariğini artıracağını açıkladı.

İran’ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımı da sınırlanmıştı. REUTERS

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