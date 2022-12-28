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Gerilimin arttığı Kosova’da bomba paniği

Kosova’daki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı.

Sozcu.com.tr
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Gerilimin arttığı Kosova’da bomba paniği

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı üzerine geçici olarak kapatıldı.

Kosova polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Adem Jashari Havalimanı’nda bomba ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine Kosova polisinin ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde önlemler aldığı kaydedilen açıklamada, “Güvenlik nedeniyle havalimanı geçici olarak kapatıldı. Soruşturma, kontrol ve güvenlik tedbirleri amacıyla ilgili birimler devreye konuldu.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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