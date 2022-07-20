Girit Adası depremlerle sarsıldı

Akdeniz’deki Girit Adası’nda öğle saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem adada korku ve heyecan yarattı. Kandiye kentinde birçok kişinin ve turistlerin bulundukları ev ve otellerden dışarı çıktıkları belirtildi. Aynı bölgede bugün üç önemli sarsıntının daha meydana geldiği kaydedildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Girit Adası'nın önemli kentlerinden Kandiye'de bugün saat 12:01'de meydana gelen deprem endişe yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem adanın kuzey kesimlerindeki kent ve köylerde sert bir şekilde hissedildiği kentlerde yaşayanların ve turistlerin kısa süreliğine sokaklara çıktıkları belirtildi.

Kandiye ile Arkalochori kentlerinde etkili olan ve 13.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından bölgede belediye ve sivil savunma ekipleri alarma geçirildi.

Arkolochori kentinde bugün ayrıca saat 02:50'de 3.3 ve ardından 11:20'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirten Atina Jeodinamik Enstitüsü bölgede herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

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