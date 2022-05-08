Gözler 9 Mayıs’ta: Endişe yaratan prova devam ediyor

Bütün dünya 9 Mayıs'a kilitlendi... İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 77. yıl dönümü için gerçekleşecek kutlama için hazırlıklar sürerken, Moskova'da Rusya'nın bir açıklama yapması da bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da 9 Mayıs’ta gerçekleşecek olan, İkinci Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 77. yıldönümü hazırlıkları sürüyor.

Başkent Moskova’nın ünlü Kızıl Meydan’ında düzenlenecek geçit törenine katılacak askeri birlikler, genel provalarını yaptı.



Provolara binlerce asker katılırken, Yars balistik füzeleri, Ilyushin Il-80 uçağı ve ona eşlik eden Mikoyan MiG-29 savaş uçakları, Msta-S tipi tankın yanı sıra çok sayıda askeri ve zırhlı araç da provolara katıldı.

Öte yandan uzmanlar ve Batı dünyası, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’yı işgal ile ilgili açıklamalar yapmasının da beklendiğini duyurdu. 70 günü aşkın bir süredir devam eden savaşta, Putin’in savaşı bitirmesi ve zaferini ilan etmesinin beklendiği öne sürülmüştü.

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