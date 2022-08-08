Gravyer peyniri üretiminde kriz dalgası

Fransa ve İsviçre peynirlerinin fiyatı, yaşanan kuraklık süt kıtlığına neden olabileceği için artacak.

Sozcu.com.tr

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İsviçre’de gravyer peyniri üreticileri, süt üretiminin normal yıllara göre yüzde 30 daha düşük olduğunu söylüyor.

Times’ın haberine göre, sığırların içmek için sudan ve yemek için yeşil otlardan yoksun kalmasıyla çiftçiler, bu kış, peynir ve diğer süt ürünlerini de etkileyecek ve fiyatları yukarı çekecek bir kriz öngörüyor.

SIĞIRLAR MEZBAHALARA SATILIYOR

Çiftçiler, sıcak hava dalgasında ineklerin daha az süt ürettiğini ve yeşil çimenlerin yokluğunun mandıra çiftçilerini pek çoğunun karşılayamayacağı pahalı yemleri almaya zorladığını söylüyor.

Birçoğu para toplamak için süt sığırlarını mezbahalara satıyor ve bu da üretimde daha fazla düşüşe yol açıyor.

Gravyerin memleketi olan Fribourg, İsviçre’de peynir üretim kooperatifinin başkanı olan Dominique de Buman, üretimin her iki şekilde de etkileneceğini söyledi. “Bir düşüş tahmin edilebilir ve buna olan güçlü talep göz önüne alındığında, gravyer sıkıntısı bile yaşayabiliriz” diyerek peynir sevenleri ve üreticilerini endişelendirdi.

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