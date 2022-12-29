Greta Thunberg, Andrew Tate’e verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı

19 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'in ABD’nin çok tartışılan figürlerinden kickboksçu Andrew Tate'e Twitter’da verdiği yanıt sosyal medyada büyük ses getirdi, bazı kullanıcılar Thunberg’in tweet'ini "yılın tweet'i" diye niteledi.

Sozcu.com.tr

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Çevre aktivisti Greta Thunberg, kendisiyle dalga geçen ABD'li kickboksçu Andrew Tate’e Twitter'da verdiği yanıtla ses getirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Google'ın bu yıl en çok aranan ismi olan, medyanın gündeminden düşmeyen, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan ifadeleriyle bilinen Andrew Tate, Greta Thunberg'i etiketleyerek bir tweet attı. Tate tweetinde, iki lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu söyleyerek “Bana email adresini gönder ki sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” dedi.

ABD'nin çok tartışılan figürlerinden ve “kızgın bir genç adam olarak çok sayıda takipçi topladığı” belirtilen Tate'e 19 yaşındaki Thunberg'in yanıtı ise sosyal medyada olay oldu.

Dünyanın önde gelen iklim değişikliği aktivistlerinden olan Thunberg, Tate'e şu yanıtı verdi: “Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@kendinebirhayatkur.com”

‘YILIN TWEET’İ’

Kimi kullanıcılar, Thunberg'in bu yanıtıyla Tate'i bitirdiğini söyleyerek Tate ile dalga geçti. Bir kullanıcının, “Hiç karbon salınımı yapmadan ateşe vermek diye işte buna denir” yazdığı görüldü.

Kimi kullanıcılar ise Thunberg'in tweet’inin yılın tweet’i mertebesine ulaştığını söyledi.

Bazı kullanıcılar ise Thunberg'i fiziksel bir deformasyona işaret ederek bir nevi cinsiyetçi bir yanıt verdiğini söyleyerek eleştirdi.

Tate'in Thunberg'e yanıtı ise, “Ne hakla!” oldu.

Tate, Google'un 2022'de en çok aranılan kişileri listesinin en başında yer alan bir isim. Aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınan ve sevilen Tate, bazı podcast bölümlerinde verdiği yanıtların ve Twitch yayınlarının dolaşıma girmesiyle anaakımda ünlenmişti.

Twitter, Tate'in hesabını bu yıl dondurmuş, Tate geçen ay Twitter'a geri dönmüştü. Tate, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok'ta ise halen yasaklı.