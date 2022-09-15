Guatemala’da konserde izdiham: En az 9 kişi öldü

Guatemala'da bağımsızlık günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde izdiham çıktı. En az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

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Orta Amerika ülkesi Guatemala’daki bir konserde çıkan izdihamda en az dokuz kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikinin çocuk olduğu duyuruldu.

Olayın, ülkenin bağımsızlık gününü anmak için düzenlenen bir etkinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle son iki yıldır ara verilen ve Xelafer olarak bilinen kutlamalara bu yıl binlerce kişi katıldı.

Reuters, bölgeye çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiğini duyurdu. İzdihamın çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı

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