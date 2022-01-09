Güney Kıbrıs’ta iç çekişme: Dışişleri Bakanı istifa etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2023'te yapılacak seçimler öncesinde adeta kaynıyor.

Sozcu.com.tr

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Dışişleri Bakanı olarak görev üstlenen Nikos Christodoulides, istifa kararı aldı. 2023 seçimleri öncesinde sağcı muhafazakar partisinde güç dengelerini değerlendiren Christodoulides, liderlik için istifa kararı aldığını açıkladı.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin lideri olmak istediğini dile getiren Christodoulides istifasını Nikos Anastasiades’e sunduğunu ve 7 Ocak’ta istifanın kabul edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, istifanın 11 Ocak’tan itibaren geçerli olacağını da dile getirdi.

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