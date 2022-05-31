Güney Osetya referandumu askıya aldı
Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya bölgesinin yöneticisi Alan Gagloyev Moskova ile müzakereler tamamlanıncaya kadar Rusya'ya katılmak için düzenlenecek referandumu askıya alma kararı aldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken, dün gece Güney Osetya’dan yeni bir karar geldi.
Gürcistan’dan ayrılarak Rusya’ya katılmak için referandum hazırlığı içinde olan Güney Osetya’da dün gece yayımlanan kararnamede referandum kararının askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, “13 Mayıs tarihli ‘Güney Osetya Cumhuriyeti Referandum Çağrısı’ adlı kararname, müzakereler tamamlanıncaya kadar askıya alınmıştır” ifadesi yer aldı.
Güney Osetya, Gürcistan’dan ayrılarak Rusya’ya katılmak için yapılacak referandumu 17 Haziran’da gerçekleştirme kararını 13 Mayıs’ta almıştı.