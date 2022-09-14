Gürcistan’da ‘Rusya’ya karşı ikinci cephe’ tartışması

Rusya’nın Ukrayna işgali 203. güne girerken Rusya’ya karşı Gürcistan'da yeni bir cephe açılması ihtimali de gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Rusya'yla 2008'de Güney Osetya'da savaşan Gürcistan'da da savaş ihtimali tartışma yarattı.

Ülkenin önde gelen siyasetçilerinden eski Parlamento Başkanı Irakli Kobahidze, Rusya'ya karşı Ukrayna dışında yeni cephe açılmasının mümkün olduğunu ancak bunun için referanduma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde ülkenin doğusunda hızla ilerleyen ve birçok yeri Rus ordusundan geri alan Ukrayna, Gürcistan'a da ikinci cephe açarak Rusya'ya karşı savaşa katılma çağrısı yapmıştı. Ukrayna'daki bazı yetkililer, bu durumun hızla çekilen Rus ordusunu daha da zayıflatacağını belirtmişti.

Ukraynalı milletvekili Fedor Venislavskiy, geçen ay Gürcü basınına yaptığı açıklamada Tiflis'in Rusya destekli Güney Osetya ve Abhazya'yı geri alma şansı olduğunu söylemişti.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar yaşanmış, Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında Moskova’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Rusya, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanırken, Gürcistan buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin lideri olan milletvekili Irakli Kobahidze, Ukrayna'nın çağrısıyla ilgili olarak “Bu konuda bir referandum düzenleyip halkın Rusya'ya karşı Gürcistan'da ikinci bir cephe açılmasını destekleyip desteklemediğini öğrenebiliriz” dedi. Hükümet olarak buna karşı olacaklarını kaydeden Kobahidze, yine de kararı halkın vermesini istediklerini söyleyerek “Halk bunu isterse konuyu tartışırız” diye konuştu.

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