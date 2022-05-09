Haiti’de Türk misyonerler kaçırıldı

Haiti ve Dominic medyasında yer alan haberlere göre, çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'de Dominik Cumhuriyeti'nden otobüsle Haiti'ye geçen ve aralarında en az 8 Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haiti24 isimli web sitesinde yer alan haberde grubun dün öğleden sonra geçtiğimiz sene ABD ve Kanadalı bir grup misyonerin de kaçırıldığı Croix-des-Bouquets bölgesi yakınlarında kaçırıldığı bilgisi yer aldı.

Haiti polis sözcüsü konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

Haiti medyası bölgede etkisini artıran 400 Mawozo isimli bir çetenin sivilleri kaçırdığını aktardı. Yerel haberlerde en az 17 kişinin kaçırıldığı ve bunlardan 8’inin ise Türk vatandaşı olduğu, 8’inin Hatili ve şoförün ise Dominik Cumhuriyeti’nden olduğu belirtildi.

Dominik gazetesi El Dia, Türk vatandaşlarının misyoner olduğunu aktarırken bu kişilerin Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye giriş yaptığını da duyurdu.

Geçtiğimiz sene Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede çeteler her geçen gün güçlerini artırıyorlar.

Birleşmiş Milletler’den Cuma günü yapılan açıklamada Haiti‘nin Port-au-Prince yakınlarında çeteler arasında patlak veren çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir Haiti'de uçak otoyola düştü: En az 6 kişi öldü

İlginizi Çekebilir Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının kilit ismi yakalandı