Abone Ol

Hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülke sayısı artıyor

İspanya’da çok sayıda Avrupa ülkesinin aldığı karara uyarak, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülke sayısı artıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülke misilleme olarak hava sahasını Rusya'ya kapatma kararı aldı. Bugün yapılan açıklamayla İspanya da Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler arasına katıldığını bildirdi.

İspanya Ulaştırma, Hareketlilik ve Kentsel İşler Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının Rus havayollarına kısa süre içinde kapatılacağı belirtilerek, Rus havayolları tarafından gerçekleştirilen tüm uçuşlar için geçerli olacak olan bu önlemin, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen işbirliği yönergelerine uyum için alındığı ifade edildi.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıklayan diğer ülkeler ise Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İzlanda, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Bulgaristan oldu.

Avrupa'da kritik 'Rusya-Ukrayna Savaşı' toplantısı: Topyekûn bir savaşla karşı karşıyayız İlginizi Çekebilir Avrupa'da kritik 'Rusya-Ukrayna Savaşı' toplantısı: Topyekûn bir savaşla karşı karşıyayız Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli İlginizi Çekebilir Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Almanya Avrupa Avrupa Birliği Avusturya Belçika Bulgaristan Çekya Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hollanda İngiltere İrlanda İspanya sosyal medya