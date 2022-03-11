Hindistan: Yanlışlıkla Pakistan’a füze attık
Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşındayken Hindistan hükümeti yanlışlıkla Pakistan'a füze fırlatıldığını açıkladı.
Hindistan bugün yaptığı açıklamada Pakistan'a yanlışlıkla füze attığını duyurdu.
Hükümetten yapılan açıklamada, 9 Mart'ta yaşanan olayın “teknik bir hatadan kaynaklandığı” belirtildi. Füzenin rutin bakım çalışmaları sırasında yanlışlıkla ateşlendiği kaydedildi.
Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Hindistan hükümeti, füzenin Pakistan'daki bir alana düştüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.