Hindistan’da muhalefetten dev yürüyüş

Hindistan’da ana muhalefet partisinin “birlik yürüyüşü” Yeni Delhi’ye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'da ana muhalefetteki Kongre Partisi, ülke çapında düzenlediği “birlik yürüyüşü”nü başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarına karşı ana muhalefetteki Kongre Partisi, yaklaşık 4 ay önce başlattığı “birlik yürüyüşünü” sürdürüyor. Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi'nin ve önde gelen partililerin öncülük ettiği yürüyüş, başkent Yeni Delhi'ye ulaştı.

BJP'yi hedef alarak “Onlar nefret yayıyor. Biz sevgi yayıyoruz” diyen Gandhi, yürüyüşün bütün Hindistan'ı kucaklayan bir barış yürüyüşü olduğunu söyledi. Gandhi, “birlik yürüyüşüne” 7 Eylül'de ülkenin en güneyinde yer alan Tamil Nadu eyaletine bağlı Kanyakumari'den başlamıştı.

Bugüne kadar 8 eyaletin geçildiği ve çiftçilerin yanı sıra öğrencilerin de katıldığı yürüyüş, yaklaşık 3 bin 570 kilometre yol katedilip 12 eyaletten geçildikten sonra, ülkenin diğer ucundaki Keşmir bölgesinde sona erecek.

Gandhi, yürüyüş boyunca ekonomik eşitsizlik, artan dini kutuplaşma ve yükselen Çin tehdidi gibi konularda Başbakan Narendra Modi ve hükümetini hedef aldı.

BJP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gandhi'nin bu yürüyüş ile “kaybettiği güvenilirliği” kazanmaya çalıştığı ve “Kongre Partisinin doğasının, Hindistan'ı parçalamak olduğu” ifade edildi. (AA)