Hollanda, AB dışındaki ülkelerden sağlık çalışanı arıyor

Hollanda, Covid salgını ile birlikte iyice belirginleşen ve önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenen sağlık personeli açığını, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden karşılamaya hazırlanıyor.

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Özellikle hemşire ve bakım personeli açısından Hollanda’da ciddi sıkıntı yaşanıyor. Hastane ve bakım kurumları, Hollandaca öğrenen kalifiye hemşire ve bakım personeline kapılarını açmak istiyor.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’ta yayınlanan “Nieuwsuur” (Haber Saati) programının araştırmasına göre personel eksikliği sağlık sektörünü tehdit edecek boyutlara ulaştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya ve diğer bazı AB ülkelerinin aksine, diş hekimi ve bazı branşlar dışında Hollanda’da doktor açığı yok. Ayrıca diploma denkliği konusundaki katı kurallar, yurt dışından tıp doktoru gelmesini zorlaştırıyor.

Ancak başta hemşireler olmak üzere, diğer sağlık ve bakım personeli konusunda ciddi bir gereksinim var.

Hükümete 2 hafta önce sunulan bir rapora göre bu yıl 49 bin sağlık çalışanı açığı var.

Bu sayının 10 yıl içinde 135 bine yükselmesi bekleniyor. Hastaneler ve yaşlı bakım evleri, personel bulmakta giderek zorlanıyor.

Hollandalı yetkililere göre personel açığının en önemli nedenlerinden biri, yaşlı nüfusun artması. Ülkede 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 800 bin civarında. 30 yıl içinde bu sayının 2,6 milyona ulaşması bekleniyor.

Bu da özellikle yaşlı bakım evlerindeki hemşire ve bakım personeli ihtiyacının artmasına yol açıyor.

TÜRKÇE KONUŞAN PERSONELE DE İHTİYAÇ VAR

Hollanda’da en büyük göçmen grubunu oluşturan Türkiye ve Fas kökenli yaşlılar için bakım hizmeti veren çok sayıda kuruluş bulunuyor.

Dil, kültür ve inanç nedeniyle Türkiye ve Fas kökenli yaşlılar için, kendi milliyetlerinden hemşire ve bakım personeline ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye’den Hollanda’ya gelen ve dil sorununu çözen sağlık personeli, bu alanda kolayca iş bulabiliyor.

İBRE ASYA ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Diğer Avrupa ülkelerinde de açık bulunduğu için, Hollanda’daki kurumlar, yeni sağlık personeli ihtiyacı için AB dışına özellikle de Asya ülkelerine yöneliyor.

Zuyderland Hastanesi Personel Müdürü Ben Polak, önümüzdeki 4 yıl içinde 400 hemşireye ihtiyaç duyduklarını ve bunları Avrupa’da aramadıklarını söylüyor.

Hastane, AB dışından personel tedariği için Hollanda’nın en büyük iş bulma bürolarından Otto Workforce ile görüşüyor.

İş bulma bürosu, Filipinler’den 200 yoğun bakım hemşiresini işe almak için bu ay başkent Manila’da Hollandaca kursları başlatacak.

Hemşireler, 3 ay boyunca Hollanda sağlık sistemi konusunda da bilgilendirilecek.

Yomema adlı iş bulma ajansı da 2 yıllık resmi uğraş sonucu Endonezya’dan 64 hemşirelik öğrencisini Hollanda’ya getirmeyi başardı.

Kasım ayından bu yana Hollanda’da eğitim alan hemşirelik öğrencilerine, haftada 16 saat yarı zamanlı çalışma izni de veriliyor.

İstihdam ajansı, bu koşullarda her yıl bin 200 öğrenciyi Hollanda’ya getirmeyi planlıyor.

KOLAYLAŞTIRICI ADIMLAR TALEP EDİLİYOR

Sağlık sektörü, hükümetin, AB dışından sağlık personeli gelişini kolaylaştıracak adımlar atmasını bekliyor.

Hollanda Hemşireler Birliği (V&VN), AB dışından gelecekler için Hollandaca’ya hakimiyet ve sağlık personeli kalitesi konusunda hiçbir taviz verilmemesi gerektiğini savunuyor.

Örgüt, işe alımlarda bu personelin geldiği ülke için herhangi bir zarara yol açmamasına da özen gösterilmesini istiyor.

Uzun Süreli Bakım ve Spor Bakanı Conny Helder de sağlık kurumlarının AB dışından personel alma talebine karşılık, “kalifiye olmaları ve yeterince Hollandaca konuşmaları” koşulunu öne sürüyor.

ALMANYA DA AB DIŞINDAN DOKTOR VE HEMŞİRE ALIYOR

Yaşlı nüfus sorunun en fazla hissedildiği ülkelerden birisi olan komşu ülke Almanya’da ise hemşire ve bakım personeli dışında ciddi oranda doktor ihtiyacı da bulunuyor.

Almanya makamları bu nedenle AB dışından sağlık personeli gelişini kolaylaştıran adımlar attı.

Özellikle tıpta uzmanlık sınavı (TUS) benzeri zorlayıcı etkenler olmaması ve dil düzeyindeki kolaylık nedeniyle Türkiye’den son yıllarda Almanya’ya çok sayıda tıp doktoru geldi.

Almanya’da önemli sayıda Türkiye kökenli göçmenin yaşaması da Türkiye’den gelen doktorlara yönelik talebi etkileyen unsurlardan biri.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre ezici iş yükü ve emeğinin karşılığını alamamaktan şikayet eden çok sayıda hekim, daha iyi bir gelecek umuduyla yurt dışına gidiyor.

Geçen yıl, çoğunluğu Almanya’ya olmak üzere bin 400 Türk hekimi yurt dışına gitti. Son 10 yılda 4 bin civarında hekimin Türkiye’den ayrılarak yurt dışında çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.

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