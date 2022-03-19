Hollanda Başbakanı Rutte, Erdoğan ile görüşecek: “Türkiye, NATO’nun doğu kanadının savunması için çok önemli”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli olduğunu belirterek, Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası kamera karşısına geçti. Başbakan Rutte, NATO üyesi ülkelerin birbirleriyle yoğun tartışmalara devam etmesinin önemine değindiği konuşmasında, “Türkiye doğu kanadının savunması için çok önemli” ifadelerini kullandı. Almanya’nın Türkiye ile yakın teması olan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri olduğunu belirten Rutte, daha fazla ülkenin bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğini kaydetti.

Rutte, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayarak, “Geçenlerde Erdoğan ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, yakında kendisiyle görüşmek için yanına gelmeye çalışacağımı söyledim” diye konuştu. Son yıllarda Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilimleri işaret eden Rutte, “Kişisel ilişkiler her zaman iyi kaldı” diyerek Salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğini duyurdu.

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