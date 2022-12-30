Hollanda Başbakanı Rutte’yi tehdit eden kişiye 9 ay hapis cezası

Hollanda'da mahkeme, Başbakan Mark Rutte'yi Telegram kanallarından tehdit eden kişiye 9 ay hapis cezası verdi.

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Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Amsterdam’da yaşayan 23 yaşındaki kişiye “tehdit” ve “terör” suçlarından toplam 21 ay hapis cezası verildiği ve bunun 12 ayının ertelenerek 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hakkında mahkumiyet kararı verilen kişinin halka açık Telegram kanallarında “Eski dünyayı yık”, “Ateş et”, “Parlamentoya saldır ve ölümcül kuvvetle düzensizliği temizle” şeklinde mesajlar paylaşarak parlamentoya karşı terör ve Rutte’ye karşı tehdit suçunu işlediği kaydedildi.

Savcılığın 33 ay hapis cezası talep ettiği ifade edilen açıklamada, sanığın ruh sağlığının yerinde olmadığı ve dışarıdan gelen etkiye çok açık olduğu için mahkemenin indirime gittiği vurgulandı.

Açıklamada, sanığın 2021 yazından bu yana tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak, mahkemenin 9 aylık hapis cezasının infazının tamamlandığına hükmettiği bilgisine yer verildi. (AA)

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