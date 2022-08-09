Hollandalı diplomattan sempatik veda: Allah’a emanet olun

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate, gülümseten bir videoyla Türkiye'ye veda etti. Weststrate, "Beş sene önce görevime burada başladım. Ayrılınca yine burada bitirmek istedim. Bir hatam olduysa affola" diyerek Anıtkabir'den veda etti.

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Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate’nin Türkiye’deki görev süresi doldu. Hollandalı diplomat Türkiye’ye sosyal medya hesabından yayınladığı ve baştan sonra düzgün bir Türkçe’yle konuştuğu bir videoyla veda etti.

Videonun ilk bölümünde ofisinde bir Türkiye haritası önünde konuşan diplomat ikinci bölümde bir sürpriz yaptı. Weststrate’nin fonda Aşık Mahsuni’ye ait “İşte gidiyorum çeşmi siyahım” türküsünü seçmesi de dikkatlerden kaçmadı.

“KARS’TAN TAA DATÇA’YA KADAR GEZDİM”

İşte diplomatın videosundaki sempatik konuşma:

“Merhaba herkese, ben burada ofisimdeyim. Yanda gördüğünüz gibi bir harita var. neden bu haritayı gösteriyorum bunun bir sebebi var. Bugün artık Türkiye’den ayrılıyorum. Bu haritada Türkiye’de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum.

Edirne’den taa Şırnak’a kadar, Kars’tan taaa Datça’ya kadar bütün bu yerleri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktalar hepsi gezdiğim yerler. ”

“GÜZEL İNSANLARINIZLA TANIŞTIM”

Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, dört mevsimi bir günde yaşadım, güzel insanlarınızla tanıştım, İnanılmaz doğanın tadını çıkardım.

Gerçekten ülkenizi çok çok güzeldir. Ülkenizi çok çok özleyeceğim.

Şimdi bir yere gideceğim. Orada görüşürüz.

“ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA SİZİNLE VEDALAŞMAK İSTİYORUM”

“5 sene önce görevime burada başladım. Ayrılınca yine burada bitirmek istedim. Atatürk’ün huzurunda sizinle vedalaşmak istiyorum.

Her şey için size teşekkür etmek istiyorum. 5 sene boyunca üzüntüyü yaşadık, sevinci yaşadık kısacası hayatı yaşadık.

Çok üzülerek ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola Allah’a emanet olun. Hoşçakalın. ”

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